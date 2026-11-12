W Indiach rządząca Indyjska Partia Ludowa (BJP) oskarżyła liderkę opozycyjnego Indyjskiego Kongresu Narodowego Sonię Gandhi o próbę wybielenia historycznych win Kongresu w jej wspomnieniach Belonging. Informuje o tym Dawn.

Rzecznik BJP C. R. Kesavan oświadczył, że tytuł książki należałoby zmienić na „Wybielanie”, ponieważ jej celem rzekomo jest złagodzenie historycznych win rodziny Nehru-Gandhi i ukrycie błędów Kongresu. Przedstawiciele Kongresu odpowiedzieli, oskarżając partię premiera Narendry Modiego o próbę urządzenia politycznego widowiska i nadania wspomnieniom politycznego zabarwienia.

Wydarzenia z 1984 roku

Kesavan wspomniał o antysikhijskich zamieszkach z 1984 roku, które rozpoczęły się po zabójstwie premier Indiry Gandhi przez jej sikhijskich ochroniarzy. Zginęło wówczas prawie 3 tysiące osób. Obrońcy praw człowieka oskarżają Kongres o bezczynność, a niektórych przedstawicieli partii o ułatwianie przemocy.

W swoich wspomnieniach Sonia Gandhi nazwała te wydarzenia tragicznym i haniebnym rozdziałem historii. Napisała, że niektórzy urzędnicy przymykali oczy na przemoc lub nawet ją podsycali. Gandhi broniła również swojego męża Rajiva Gandhiego, który po śmierci matki został premierem, przed oskarżeniami o współudział, jednocześnie przyznając, że popełniono błędy w zarządzaniu i że przywrócenie sprawiedliwości się opóźniło.

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Spory wokół stanu wyjątkowego

BJP zarzuciła także Gandhi próbę normalizowania i usprawiedliwiania stanu wyjątkowego wprowadzonego przez Indirę Gandhi w 1975 roku. Przez 21 miesięcy w kraju ograniczano swobody obywatelskie, cenzurowano prasę i więziono polityków opozycji.

Sonia Gandhi pisze, że jej teściowa przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego czuła się coraz bardziej odizolowana i politycznie przyparta do muru. Według niej Indira Gandhi nie czuła się w pełni komfortowo z tą decyzją, ale z powodu ówczesnych wstrząsów politycznych uważała się za zmuszoną do jej kontynuowania. We wstępie autorka podkreśliła, że są to osobiste wspomnienia, w których polityka stanowi jedynie tło.

Książka ukazała się przed wyborami w stanach Uttar Pradesh i Pendżab, które mają odbyć się na początku przyszłego roku. W środę Belonging, której cenę szacuje się na 14 dolarów, znalazła się na szczycie listy bestsellerów Amazon India.

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