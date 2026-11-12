印度执政的印度人民党（BJP）指责反对党印度国民大会党领导人索尼娅·甘地试图在其回忆录《Belonging》中粉饰国大党的历史罪责。Dawn报道。

BJP发言人C. R. 凯沙万表示，这本书的书名应改为《粉饰》，因为其目的据称是淡化尼赫鲁—甘地家族的历史罪责，并掩盖国大党的错误。国大党代表则回应称，纳伦德拉·莫迪总理所属政党试图制造一场政治表演，并给这本回忆录赋予政治色彩。

1984年的事件

凯沙万提及1984年的反锡克教骚乱。骚乱始于总理英迪拉·甘地被其锡克教保镖刺杀后。当时近3000人死亡。人权活动人士指责国大党无所作为，并指控一些党内人士协助暴力行为。

索尼娅·甘地在回忆录中称这些事件是历史上悲惨且可耻的一章。她写道，一些官员对暴力视而不见，甚至助长暴力。甘地还为其丈夫拉吉夫·甘地辩护，后者在母亲遇害后成为总理。她为他辩驳其参与其中的指控，同时承认治理中存在错误，且恢复正义有所延误。

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围绕紧急状态的争议

BJP还指责甘地试图将英迪拉·甘地于1975年实施的紧急状态常态化并为其辩护。在21个月期间，该国限制公民自由、审查媒体，并监禁反对派政治人士。

索尼娅·甘地写道，在实施紧急状态前，她的婆婆感到越来越孤立，并在政治上被逼入绝境。她表示，英迪拉·甘地并未完全认可这一决定，但由于当时的政治动荡，她认为自己不得不继续实施它。作者在前言中强调，这是个人回忆录，政治仅是背景。

该书在北方邦和旁遮普邦选举前出版，选举将于明年初举行。周三，估价14美元的《Belonging》登上Amazon India畅销书榜首。

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