BJP обвинила Соню Ганди в обелении вины Конгресса — Dawn

В Индии правящая партия «Бхаратия джаната парти» (BJP) обвинила лидера оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Соню Ганди в попытке обелить исторические грехи Конгресса в ее мемуарах Belonging. Об этом сообщает Dawn.

Представитель BJP Си Ар Кесаван заявил, что название книги следовало бы изменить на «Обеление», поскольку ее целью якобы является смягчение исторических грехов семьи Неру—Ганди и сокрытие ошибок Конгресса. Представители Конгресса в ответ обвинили партию премьер-министра Нарендры Моди в попытке устроить политическое зрелище и придать мемуарам политическую окраску.

События 1984 года

Кесаван упомянул антисикхские беспорядки 1984 года, начавшиеся после убийства премьер-министра Индиры Ганди ее сикхскими охранниками. Тогда погибли почти 3 тысячи человек. Правозащитники обвиняют Конгресс в бездействии, а некоторых представителей партии — в содействии насилию.

В мемуарах Соня Ганди назвала эти события трагической и позорной главой истории. Она написала, что отдельные чиновники закрывали глаза на насилие или даже подпитывали его. Ганди также защитила своего мужа Раджива Ганди, который после гибели матери стал премьер-министром, от обвинений в причастности, одновременно признав ошибки в управлении и задержку с восстановлением справедливости.

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Споры вокруг чрезвычайного положения

BJP также обвинила Ганди в попытке нормализовать и оправдать чрезвычайное положение, введенное Индирой Ганди в 1975 году. В течение 21 месяца в стране ограничивали гражданские свободы, цензурировали прессу и заключали в тюрьмы оппозиционных политиков.

Соня Ганди пишет, что ее свекровь перед введением чрезвычайного положения чувствовала себя все более изолированной и политически загнанной в угол. По ее словам, Индира Ганди не чувствовала себя полностью комфортно с этим решением, однако из-за политических потрясений того времени считала себя вынужденной продолжать его. В предисловии автор подчеркнула, что это личные мемуары, в которых политика является лишь фоном.

Книга вышла перед выборами в штатах Уттар-Прадеш и Пенджаб, которые должны состояться в начале следующего года. В среду Belonging, стоимость которой оценивают в 14 долларов, возглавила список бестселлеров Amazon India.

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