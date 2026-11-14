SpaceX wystrzeliła Starship w 15. locie testowym w Teksasie — CNBC

Firma SpaceX wystrzeliła w Teksasie w USA 15. lot testowy superciężkiej rakiety Starship. Start z kompleksu startowego Starbase odbył się o 16:47 czasu lokalnego, czyli o 17:47 czasu wschodniego USA. Jak podaje CNBC, była to pierwsza próba firmy przechwycenia na platformie startowej zarówno boostera Super Heavy, jak i górnego stopnia rakiety.

Przechwycenie boostera odwołano

Podczas lotu SpaceX zrezygnowała z planu przechwycenia i ponownego wykorzystania boostera Super Heavy. Został on skierowany do wodowania w oceanie. Firma rozpoczęła próby lotne Starshipa w 2023 roku.

Przed startem Federalna Administracja Lotnictwa USA wydała SpaceX zezwolenie na lot. Później urząd ogłosił ogólnokrajowe wstrzymanie ruchu lotniczego z powodu problemów z łącznością, które dotknęły kilka centrów kontroli ruchu lotniczego. Przedstawiciel FAA powiedział CNBC, że ograniczenie to nie wpłynęło na licencję SpaceX.

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Start dla rozwoju Starlinka

W ramach testu SpaceX planowała umieścić na orbicie partię nowych satelitów Starlink v3. Podczas poprzedniego lotu testowego Starshipa firma umieściła 26 takich satelitów i planowała wypuścić kolejne 26 podczas obecnej misji.

Według SpaceX jej konstelacja na niskiej orbicie okołoziemskiej liczy już ponad 11 tys. aktywnych satelitów. Jedna rakieta Starship, według szacunków firmy, będzie mogła dostarczyć na orbitę do 60 satelitów Starlink v3 — około 20 razy więcej niż wcześniejsze rakiety Falcon 9. Rozwój Starshipa jest istotny dla planów SpaceX dotyczących rozszerzania satelitarnego internetu Starlink, który obecnie jest głównym źródłem przychodów firmy, a także dla przyszłych misji dostarczania ładunków i ludzi na Księżyc oraz Marsa.

Krytyka w związku ze Starshieldem w Ukrainie

Jednocześnie SpaceX spotyka się z krytyką z powodu ograniczeń działania wojskowej usługi internetu satelitarnego Starshield w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińscy wojskowi ponownie bez uprzedzenia napotkali ograniczenia usługi, co utrudniło obronę przed atakami powietrznymi Federacji Rosyjskiej — państwa agresora. Podobne tymczasowe ograniczenia, według CNBC, zastosowano już w ubiegłym miesiącu. Niektórzy senatorowie USA potępili te ograniczenia i wezwali Kongres do zbadania działalności SpaceX.

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