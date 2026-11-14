Tesla otworzyła zamówienia na Cybercab do użytku prywatnego, jednak samochód będą mogli kupić wyłącznie klienci wybrani przez firmę. Model będzie kosztował 29 990 dolarów, a do jego użytkowania konieczna będzie subskrypcja autonomicznej jazdy za 299 dolarów miesięcznie, informuje InsideEVs.

Sprzedaż dla wybranych kupujących

Firma poinformowała na swoim koncie Robotaxi w serwisie społecznościowym X, że do części klientów już wysyłane są zaproszenia do zakupu Cybercaba na użytek prywatny. Tesla nie sprecyzowała, kiedy ani czy sprzedaż stanie się dostępna dla szerszego grona kupujących.

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Subskrypcja i strefy działania

Cybercab nie ma kierownicy. Według Tesli będzie to najtańszy samochód firmy. Jednocześnie model nie będzie działać w całym kraju, lecz wyłącznie w „obsługiwanych strefach usług”. Tesla oświadczyła również, że pierwsze dostawy Cybercaba do klientów na użytek prywatny mogą rozpocząć się już w przyszłym miesiącu.

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