Xiaomi po raz pierwszy wystawiło swoje samochody elektryczne na sprzedaż poza Chinami: modele SU7, YU7 i Skynomad pojawiły się na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Firma działa w tym kraju za pośrednictwem lokalnego dystrybutora Gargash Prime Automotive, a nie własnej sieci sprzedaży detalicznej, informuje Electrek.

13 wersji modeli

Według Electrek, powołującego się na CarNewsChina, dystrybutor oferuje 13 wersji sedana Xiaomi SU7, crossovera YU7 oraz SUV-a Skynomad o wydłużonym zasięgu. Ceny zaczynają się od 169 900 dirhamów ZEA, czyli około 46 200 dolarów amerykańskich, za SU7 Standard. Najdroższa wersja, SU7 Ultra, kosztuje 375 900 dirhamów, czyli około 102 000 dolarów.

Dostawy zaplanowano na grudzień

Pierwsze dostawy dla nabywców SU7 Standard i SU7 Ultra, YU7 Standard oraz Skynomad N70 Pro zaplanowano na grudzień 2026 roku. Przekazywanie klientom pozostałych wersji ma rozpocząć się w lutym 2027 roku.

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Flagowy SU7 Ultra jest wyposażony w trzy silniki elektryczne o łącznej mocy 1 548 koni mechanicznych. Według Electrek samochód jest w stanie przyspieszyć od 0 do 100 km/h w mniej niż dwie sekundy. Model ma także hamulce karbonowo-ceramiczne, pakiet aerodynamiczny, duże tylne skrzydło oraz podwozie dostrojone do jazdy torowej.

Dyrektor generalny Xiaomi Lei Jun oświadczył 17 listopada podczas szczytu CEO APEC w Shenzhen, że firma oficjalnie wejdzie na zachodnie rynki motoryzacyjne w 2027 roku.

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