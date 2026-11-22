Japońska łyżwiarka figurowa Mao Shimada wygrała zawody Grand Prix Finlandia Trophy w Helsinkach w Finlandii i wywalczyła awans do finału serii, który odbędzie się w przyszłym miesiącu w Chinach. O wynikach zawodów poinformował The Japan Times.

Drugie zwycięstwo w sezonie

18-letnia Shimada, czterokrotna mistrzyni świata juniorek, wygrała drugi turniej w swoim debiutanckim sezonie. Na początku miesiąca zdobyła również złoto podczas Skate Canada.

Za program dowolny do utworu „Waloyo Yamoni” Christophera Tina japońska zawodniczka otrzymała 150,43 pkt. Jej łączny wynik wyniósł 229,49 pkt. Estońska mistrzyni Europy Niina Petrokina zajęła drugie miejsce, tracąc do zwyciężczyni 15,43 pkt. Amerykanka Isabeau Levito, która po programie krótkim była szósta, zdobyła brązowy medal.

Inni zwycięzcy zawodów

W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Estończyk Mihhail Selevko z wynikiem 254,99 pkt. Drugi był Szwed Andreas Nordeback, który uzyskał 240,94 pkt, a japoński łyżwiarz figurowy Kazuki Tomono zdobył brąz z wynikiem 237,75 pkt.

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W parach sportowych zwyciężyli reprezentanci Niemiec Annika Hocke i Robert Kunkel. Kanadyjczycy Lia Pereira i Trent Michaud, którzy prowadzili po programie krótkim, zajęli drugie miejsce, przegrywając o 1,12 pkt.

Rywalizację w tańcu na lodzie wygrali mistrzowie olimpijscy z Francji Guillaume Cizeron i Laurence Fournier Beaudry. Zdobyli 212,91 pkt i wyprzedzili fińskich srebrnych medalistów Juulię Turkkilę i Matthiasa Versluisa o 22 pkt. Trzecie miejsce zajęli Amerykanie Oona i Gage Brown.

Finlandia Trophy było piątą z sześciu zawodów cyklu Grand Prix. Ostatnie zawody — NHK Trophy w Tokio — odbędą się w przyszłym tygodniu. Do finału Grand Prix awansuje po sześciu najlepszych zawodników lub par w każdej konkurencji.

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