Японська фігуристка Мао Сімада перемогла на етапі Гран-прі Finlandia Trophy у Гельсінкі, Фінляндія, та здобула путівку до фіналу серії, який наступного місяця відбудеться в Китаї. Про результати змагань повідомляє The Japan Times.

Друга перемога сезону

18-річна Сімада, чотириразова чемпіонка світу серед юніорок, виграла другий турнір у дебютному сезоні. На початку місяця вона також здобула золото Skate Canada.

За довільну програму під композицію «Waloyo Yamoni» Крістофера Тіна японська спортсменка отримала 150,43 бала. Її підсумковий результат становив 229,49 бала. Естонська чемпіонка Європи Нііна Петрокіна посіла друге місце, відставши від переможниці на 15,43 бала. Американка Ізабо Левіто, яка після короткої програми була шостою, виборола бронзову нагороду.

Інші переможці етапу

У чоловічому турнірі переміг естонець Міххаїл Селевко з результатом 254,99 бала. Другим став швед Андреас Нордебак, який набрав 240,94 бала, а японський фігурист Казукі Томоно здобув бронзу з 237,75 бала.

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У спортивних парах перемогли представники Німеччини Анніка Хокке та Роберт Кункель. Канадці Лія Перейра і Трент Мішо, які лідирували після короткої програми, фінішували другими, поступившись 1,12 бала.

Змагання в танцях на льоду виграли олімпійські чемпіони з Франції Гійом Сізерон і Лоранс Фурньє Бодрі. Вони набрали 212,91 бала та випередили фінських срібних призерів Юулію Турккілу й Маттіаса Верслуйса на 22 бали. Третіми стали американці Уна та Гейдж Брауни.

Finlandia Trophy став п’ятим із шести етапів серії Гран-прі. Останній етап — NHK Trophy у Токіо — відбудеться наступного тижня. До фіналу Гран-прі проходять по шість найкращих спортсменів або пар у кожній дисципліні.

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