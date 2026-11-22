Японская фигуристка Мао Симада победила на этапе Гран-при Finlandia Trophy в Хельсинки, Финляндия, и завоевала путевку в финал серии, который в следующем месяце пройдет в Китае. О результатах соревнований сообщает The Japan Times.

Вторая победа сезона

18-летняя Симада, четырехкратная чемпионка мира среди юниорок, выиграла второй турнир в дебютном сезоне. В начале месяца она также завоевала золото Skate Canada.

За произвольную программу под композицию «Waloyo Yamoni» Кристофера Тина японская спортсменка получила 150,43 балла. Ее итоговый результат составил 229,49 балла. Эстонская чемпионка Европы Ниина Петрокина заняла второе место, отстав от победительницы на 15,43 балла. Американка Изабо Левито, которая после короткой программы была шестой, завоевала бронзовую награду.

Другие победители этапа

В мужском турнире победил эстонец Миххаил Селевко с результатом 254,99 балла. Вторым стал швед Андреас Нордебак, набравший 240,94 балла, а японский фигурист Казуки Томоно завоевал бронзу с результатом 237,75 балла.

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В спортивных парах победили представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель. Канадцы Лия Перейра и Трент Мишо, лидировавшие после короткой программы, финишировали вторыми, уступив 1,12 балла.

Соревнования в танцах на льду выиграли олимпийские чемпионы из Франции Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри. Они набрали 212,91 балла и опередили финских серебряных призеров Юулию Турккилу и Маттиаса Верслуйса на 22 балла. Третьими стали американцы Уна и Гейдж Брауны.

Finlandia Trophy стал пятым из шести этапов серии Гран-при. Последний этап — NHK Trophy в Токио — состоится на следующей неделе. В финал Гран-при проходят по шесть лучших спортсменов или пар в каждой дисциплине.

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