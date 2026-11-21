Новозеландский боец полутяжёлого веса Навахо Стирлинг нокаутировал бывшего чемпиона UFC Иржи Прохазку во втором раунде турнира UFC в Катаре. Как сообщает BBC Sport, 29-летний Стирлинг продлил беспроигрышную серию, одержав 12-ю победу в карьере.

Четвёртый нокаут в 2026 году

В начале поединка Стирлинг наносил Прохазке удары по ногам. Во втором раунде новозеландец уклонился от удара соперника и контратаковал точным правым хуком.

Чешский боец упал на настил. После ещё одного удара Стирлинга в партере рефери остановил поединок. Эта победа стала для новозеландца четвёртой подряд в 2026 году, причём все четыре боя он завершил нокаутом.

После боя 34-летний Прохазка признал, что в тот вечер Стирлинг был сильнее. На счету чеха 32 победы в 40 профессиональных поединках.

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Перспективы титульного боя

Убедительная победа над Прохазкой может приблизить Стирлинга к титульному бою в полутяжёлом весе. В то же время действующим чемпионом дивизиона является его партнёр по тренировкам Карлос Ульберг: оба занимаются в одном зале в Новой Зеландии.

Ульберг победил Прохазку в титульном бою в апреле, но после этого не выступал из-за разрыва передней крестообразной связки, полученного во время того поединка.

В предварительном карде ирландец Джон Митчелл нокаутировал британца Шоаиба Юсафа ударом коленом в первом раунде своего дебютного боя в UFC. Бойцы согласились на поединок всего за четыре дня до турнира. Американский бывший претендент на титул в полулёгком весе Брайан Ортега также объявил о завершении карьеры после поражения от Дэна Хукера.

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