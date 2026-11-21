Nowozelandzki zawodnik wagi półciężkiej Navajo Stirling znokautował byłego mistrza UFC Jiříego Procházkę w drugiej rundzie gali UFC w Katarze. Jak podaje BBC Sport, 29-letni Stirling przedłużył serię bez porażki, odnosząc 12. zwycięstwo w karierze.

Czwarty nokaut w 2026 roku

Na początku pojedynku Stirling zadawał Procházce ciosy na nogi. W drugiej rundzie Nowozelandczyk uniknął uderzenia rywala i skontrował go celnym prawym sierpowym.

Czeski zawodnik upadł na matę. Po kolejnym ciosie Stirlinga w parterze sędzia przerwał pojedynek. To zwycięstwo było czwartym z rzędu dla Nowozelandczyka w 2026 roku, a wszystkie cztery walki zakończył nokautem.

Po walce 34-letni Procházka przyznał, że Stirling był tego wieczoru silniejszy. Czech ma na koncie 32 zwycięstwa w 40 zawodowych pojedynkach.

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Perspektywy walki o tytuł

Przekonujące zwycięstwo nad Procházką może przybliżyć Stirlinga do walki o tytuł w wadze półciężkiej. Jednocześnie obecnym mistrzem tej dywizji jest jego partner treningowy Carlos Ulberg: obaj trenują w tej samej sali w Nowej Zelandii.

Ulberg pokonał Procházkę w walce o tytuł w kwietniu, lecz od tego czasu nie występował z powodu zerwania więzadła krzyżowego przedniego, którego doznał podczas tamtego pojedynku.

Na karcie wstępnej Irlandczyk John Mitchell znokautował Brytyjczyka Shoaiba Yousafa uderzeniem kolanem w pierwszej rundzie swojego debiutu w UFC. Zawodnicy zgodzili się na pojedynek zaledwie cztery dni przed galą. Amerykański były pretendent do tytułu w wadze piórkowej Brian Ortega również ogłosił zakończenie kariery po porażce z Danem Hookerem.

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