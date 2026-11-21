新西兰轻重量级选手纳瓦霍·斯特林在卡塔尔举行的UFC赛事第二回合中击倒了前UFC冠军伊日·普罗哈兹卡。BBC体育报道称，29岁的斯特林将不败纪录延续至生涯第12场胜利。

2026年的第四次击倒胜利

比赛开始时，斯特林不断攻击普罗哈兹卡的腿部。第二回合中，这位新西兰选手躲过对手的一次击打，并以一记精准的右勾拳反击。

这位捷克选手倒在围笼地面上。斯特林在地面战中又补上一击后，裁判叫停了比赛。这场胜利是这位新西兰选手在2026年的四连胜，且四场比赛均以击倒获胜告终。

赛后，34岁的普罗哈兹卡承认，当晚斯特林更强。该捷克选手在40场职业比赛中取得32场胜利。

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冠军战前景

对普罗哈兹卡的这场令人信服的胜利，可能让斯特林更接近轻重量级冠军战。不过，该级别现任冠军是他的训练伙伴卡洛斯·乌尔伯格：两人都在新西兰同一家健身房训练。

乌尔伯格在4月的冠军战中击败了普罗哈兹卡，但此后因在那场比赛中遭遇前十字韧带撕裂而未再出战。

在前赛卡中，爱尔兰人约翰·米切尔在自己的UFC首秀中，于第一回合以膝击击倒英国人绍艾布·优素福。两位选手在赛事前仅四天同意进行这场对决。此外，美国前羽量级冠军挑战者布莱恩·奥尔特加在输给丹·胡克后宣布退役。

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