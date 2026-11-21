Президент США Дональд Трамп заявил, что готов сотрудничать с демократами во введении предельной ставки по кредитным картам на уровне 10%. Об этом он сказал в телефонном интервью программе Fox News «Saturday in America», сообщает The Hill.

Трамп отметил, что не знал о многолетних попытках демократов добиться такого ограничения, но согласился бы поддержать инициативу. Президент раскритиковал высокие комиссии и процентные ставки, устанавливаемые компаниями-эмитентами кредитных карт.

Рост задолженности по картам

Заявление прозвучало на фоне увеличения задолженности американцев по кредитным картам. Федеральный резервный банк Нью-Йорка на прошлой неделе сообщил, что в третьем квартале объем такой задолженности вырос на 22 млрд долларов, или на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В этом году совокупный долг по кредитным картам превысил 1,28 трлн долларов. В третьем квартале он был на 52 млрд долларов больше, чем годом ранее. По данным Bankrate на 4 ноября, средняя процентная ставка по кредитным картам составляла 19,71%.

Позиция демократов

Демократы ранее также выступали за ограничение ставок. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен 8 ноября заявила, что у нее есть законопроект для законодательного закрепления такого лимита, когда демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса в январе.

Избранный сенатор-демократ от Техаса Джеймс Таларико во время предвыборной кампании также обещал ограничить, по его словам, чрезмерно высокие ставки. В январе Трамп уже призывал установить годовой лимит на процентные ставки по кредитным картам.

Читай нас в