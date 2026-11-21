美国总统唐纳德·特朗普表示，他准备与民主党合作，对信用卡利率设定10%的上限。据《国会山报》报道，他是在接受福克斯新闻节目《Saturday in America》电话采访时作出这一表示的。

特朗普指出，他此前并不了解民主党多年来为争取实施这一限制所作的努力，但他会同意支持这项倡议。总统批评了信用卡发卡机构收取的高额费用和利率。

信用卡债务增加

这一声明是在美国人信用卡债务增加的背景下发表的。纽约联邦储备银行上周表示，第三季度此类债务增加了220亿美元，较上一季度增长1.7%。

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今年，信用卡债务总额超过1.28万亿美元。第三季度，该债务比一年前增加了520亿美元。截至11月4日，根据Bankrate的数据，信用卡平均利率为19.71%。

民主党的立场

民主党此前也主张限制利率。马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦11月8日表示，她有一项法案，将在民主党于1月获得国会两院控制权时，以立法形式确立这一上限。

得克萨斯州当选民主党参议员詹姆斯·塔拉里科也在竞选期间承诺限制他所称的过高利率。今年1月，特朗普已呼吁对信用卡利率设定为期一年的上限。

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