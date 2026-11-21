Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий співпрацювати з демократами над запровадженням граничної ставки за кредитними картками на рівні 10%. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю програмі Fox News «Saturday in America», повідомляє The Hill.

Трамп зазначив, що не знав про багаторічні спроби демократів домогтися такого обмеження, але погодився б підтримати ініціативу. Президент розкритикував високі комісії та відсоткові ставки, які встановлюють компанії-емітенти кредитних карток.

Зростання боргів за картками

Заява пролунала на тлі збільшення заборгованості американців за кредитними картками. Федеральний резервний банк Нью-Йорка минулого тижня повідомив, що у третьому кварталі обсяг таких боргів зріс на 22 млрд доларів, або на 1,7% порівняно з попереднім кварталом.

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Цього року сукупний борг за кредитними картками перевищив 1,28 трлн доларів. У третьому кварталі він був на 52 млрд доларів більшим, ніж роком раніше. За даними Bankrate станом на 4 листопада, середня відсоткова ставка за кредитними картками становила 19,71%.

Позиція демократів

Демократи раніше також виступали за обмеження ставок. Сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен 8 листопада заявила, що має законопроєкт для законодавчого закріплення такого ліміту, коли демократи отримають контроль над обома палатами Конгресу в січні.

Обраний сенатор-демократ від Техасу Джеймс Таларіко під час передвиборчої кампанії також обіцяв обмежити, за його словами, надмірно високі ставки. У січні Трамп уже закликав установити однорічний ліміт на відсоткові ставки за кредитними картками.

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