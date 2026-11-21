Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jest gotów współpracować z Demokratami nad wprowadzeniem limitu oprocentowania kart kredytowych na poziomie 10%. Powiedział o tym w wywiadzie telefonicznym dla programu Fox News „Saturday in America”, informuje The Hill.

Trump zaznaczył, że nie wiedział o wieloletnich staraniach Demokratów na rzecz takiego ograniczenia, ale zgodziłby się poprzeć tę inicjatywę. Prezydent skrytykował wysokie opłaty i stopy procentowe ustalane przez emitentów kart kredytowych.

Rosnące zadłużenie na kartach

Oświadczenie padło w związku ze wzrostem zadłużenia Amerykanów na kartach kredytowych. Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku poinformował w ubiegłym tygodniu, że w trzecim kwartale wartość takiego zadłużenia wzrosła o 22 mld dolarów, czyli o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

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W tym roku łączne zadłużenie na kartach kredytowych przekroczyło 1,28 bln dolarów. W trzecim kwartale było ono o 52 mld dolarów wyższe niż rok wcześniej. Według danych Bankrate na 4 listopada średnie oprocentowanie kart kredytowych wynosiło 19,71%.

Stanowisko Demokratów

Demokraci już wcześniej opowiadali się za ograniczeniem stóp. Senator z Massachusetts Elizabeth Warren oświadczyła 8 listopada, że ma projekt ustawy mający prawnie ustanowić taki limit, gdy Demokraci przejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu w styczniu.

Wybrany senator Demokratów z Teksasu James Talarico podczas kampanii wyborczej również obiecywał ograniczyć, jak to określił, nadmiernie wysokie stopy. W styczniu Trump już wzywał do ustanowienia rocznego limitu oprocentowania kart kredytowych.

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