Izraelski minister energii Eli Cohen oświadczył, że kraj jest zdolny uderzyć na Iran bez pomocy sojuszników. Powiedział o tym we wtorek na antenie radia KAN Reshet Bet, informuje Jerusalem Post.

Według Cohena Izrael już podejmował działania na Bliskim Wschodzie wbrew stanowisku USA. Twierdzi on, że po atakach ze strony Iranu i Libanu zdarzały się przypadki, gdy izraelskie kierownictwo wzywano, by nie podejmowało określonych działań, jednak kraj odpowiadał na naruszenia swojej suwerenności.

Oświadczenie w sprawie odstraszania

Cohen nazwał także obecne możliwości odstraszania przejawem siły Izraela. Oświadczył, że Iran nie próbował atakować Izraela w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jednocześnie, według niego, Teheran działał przeciwko większości innych państw regionu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o możliwej operacji

Wypowiedź ministra padła wśród doniesień, że premier Binjamin Netanjahu nalega na natychmiastowe, krótkie i silne uderzenie na Iran. Artykuł mówi o obawach w Izraelu dotyczących możliwego rozwoju przez Teheran broni chemicznej i biologicznej, a także umacniania obiektu na górze Pickaxe.

Według zachodnich źródeł dyplomatycznych cytowanych przez Maariv, ostatnia izraelska propozycja dla administracji prezydenta USA Donalda Trumpa zakłada intensywną kampanię bombardowań trwającą od czterech do siedmiu dni zamiast wojny na pełną skalę. Nienazwany izraelski urzędnik powiedział, że USA przede wszystkim niepokoi to, czy taka kampania powstrzyma ataki na statki w Cieśninie Ormuz i zapewni nieprzerwane dostawy ropy.

Czytaj nas na