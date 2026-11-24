Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен заявив, що країна здатна завдати удару по Ірану без допомоги союзників. Про це він сказав у вівторок в ефірі радіостанції KAN Reshet Bet, повідомляє Jerusalem Post.

За словами Коена, Ізраїль уже здійснював дії на Близькому Сході всупереч позиції США. Він стверджує, що після атак з боку Ірану та Лівану були випадки, коли ізраїльське керівництво закликали не вдаватися до певних дій, однак країна відповідала на порушення свого суверенітету.

Заява про стримування

Коен також назвав чинні можливості стримування проявом сили Ізраїлю. Він заявив, що Іран не намагався атакувати Ізраїль протягом кількох останніх місяців, водночас, за його словами, Тегеран діяв проти більшості інших держав регіону.

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Повідомлення про можливу операцію

Заява міністра пролунала на тлі повідомлень про те, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу наполягає на негайному короткому та потужному ударі по Ірану. У статті йдеться про занепокоєння в Ізраїлі щодо можливого розвитку Тегераном хімічної та біологічної зброї, а також укріплення об'єкта на горі Пікакс.

За даними західних дипломатичних джерел, які цитує Maariv, остання ізраїльська пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа передбачає інтенсивну бомбардувальну кампанію тривалістю від чотирьох до семи днів замість повномасштабної війни. Неназваний ізраїльський посадовець сказав, що США насамперед непокоїть, чи припинить така кампанія атаки на судна в Ормузькій протоці та чи забезпечить безперебійне постачання нафти.

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