Шеф-кухар і телеведучий Гордон Рамзі стане новим ведучим автомобільного шоу Top Gear на BBC у Великій Британії. Про це повідомляє Variety.

Повернення шоу у 2028 році

Виробництвом Top Gear займається BBC Studios. Програму планують повернути в ефір у 2028 році, а зйомки мають відбутися наступного року у Великій Британії та інших країнах. У студії обіцяють масштабні пригоди, випробування та видовищні трюки.

До шоу також повернеться Стіг — гоночний водій програми. Рамзі є прихильником автомобілів, має гоночну ліцензію та тричі брав участь у Top Gear як гість. Він розповів, що його інтерес до машин і автоспорту виник у дитинстві, коли він жив неподалік траси Сільверстоун.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шоу не виходило з 2022 року

Top Gear виходив з 1977 до 2022 року. Програму зняли з ефіру після аварії на тестовому треку, в якій тяжко постраждав співведучий Ендрю Флінтофф — колишній крикетист. Його відкритий триколісний автомобіль перекинувся, а травми змінили його життя.

Раніше серед ведучих Top Gear були Джеремі Кларксон і актор Метт Леблан. На початку року директор BBC з розважального контенту Ед Гавард підтвердив намір мовника відродити програму.

Читай нас у