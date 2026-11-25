Шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи станет новым ведущим автомобильного шоу Top Gear на BBC в Великобритании. Об этом сообщает Variety.

Возвращение шоу в 2028 году

Производством Top Gear занимается BBC Studios. Программу планируют вернуть в эфир в 2028 году, а съемки должны состояться в следующем году в Великобритании и других странах. В студии обещают масштабные приключения, испытания и зрелищные трюки.

В шоу также вернется Стиг — гоночный водитель программы. Рамзи является поклонником автомобилей, имеет гоночную лицензию и трижды участвовал в Top Gear в качестве гостя. Он рассказал, что его интерес к автомобилям и автоспорту возник в детстве, когда он жил неподалеку от трассы Сильверстоун.

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Шоу не выходит с 2022 года

Top Gear выходил с 1977 по 2022 год. Программу сняли с эфира после аварии на тестовом треке, в которой тяжело пострадал соведущий Эндрю Флинтофф — бывший крикетист. Его открытый трехколесный автомобиль перевернулся, а травмы изменили его жизнь.

Ранее среди ведущих Top Gear были Джереми Кларксон и актер Мэтт Леблан. В начале года директор BBC по развлекательному контенту Эд Гавард подтвердил намерение вещателя возродить программу.

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