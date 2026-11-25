Szef kuchni i prezenter telewizyjny Gordon Ramsay zostanie nowym prowadzącym motoryzacyjnego programu Top Gear w BBC w Wielkiej Brytanii. Informuje o tym Variety.

Powrót programu w 2028 roku

Produkcją Top Gear zajmuje się BBC Studios. Program ma wrócić na antenę w 2028 roku, a zdjęcia mają odbyć się w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Studio zapowiada wielkie przygody, wyzwania i spektakularne wyczyny.

Do programu powróci również Stig — kierowca wyścigowy programu. Ramsay jest miłośnikiem samochodów, ma licencję wyścigową i trzykrotnie wystąpił w Top Gear jako gość. Powiedział, że jego zainteresowanie samochodami i sportami motorowymi narodziło się w dzieciństwie, gdy mieszkał niedaleko toru Silverstone.

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Program nie jest emitowany od 2022 roku

Top Gear był emitowany od 1977 do 2022 roku. Program zdjęto z anteny po wypadku na torze testowym, w którym ciężko ucierpiał współprowadzący Andrew Flintoff, były krykiecista. Jego otwarty trójkołowy pojazd przewrócił się, a obrażenia zmieniły jego życie.

Wcześniej wśród prowadzących Top Gear byli Jeremy Clarkson i aktor Matt LeBlanc. Na początku roku dyrektor BBC ds. treści rozrywkowych Ed Havard potwierdził zamiar nadawcy, by wskrzesić program.

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