厨师兼电视主持人戈登·拉姆齐将成为英国广播公司（BBC）在英国播出的汽车节目《Top Gear》的新主持人。Variety报道。

节目将于2028年回归

《Top Gear》由BBC Studios制作。该节目计划于2028年重返荧屏，拍摄预计将于明年在英国和其他国家进行。制作方承诺将带来大规模冒险、挑战和精彩特技。

节目中的赛车手斯蒂格也将回归。拉姆齐是汽车爱好者，拥有赛车执照，并曾三次作为嘉宾参加《Top Gear》。他表示，自己对汽车和赛车运动的兴趣始于童年，当时他住在银石赛道附近。

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该节目自2022年以来未播出

《Top Gear》于1977年至2022年播出。在一次测试赛道事故中，联合主持人、前板球运动员安德鲁·弗林托夫严重受伤，此后该节目被停播。他驾驶的开放式三轮车发生翻覆，伤势改变了他的人生。

此前，《Top Gear》的主持人包括杰里米·克拉克森和演员马特·勒布朗。今年年初，BBC娱乐内容总监埃德·加瓦德确认，该广播公司有意重启这一节目。

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