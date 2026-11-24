Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что страна способна нанести удар по Ирану без помощи союзников. Он сказал об этом во вторник в эфире радиостанции KAN Reshet Bet, сообщает Jerusalem Post.

По словам Коэна, Израиль уже предпринимал действия на Ближнем Востоке вопреки позиции США. Он утверждает, что после атак со стороны Ирана и Ливана были случаи, когда израильское руководство призывали не предпринимать определенных действий, однако страна отвечала на нарушения своего суверенитета.

Заявление о сдерживании

Коэн также назвал действующие возможности сдерживания проявлением силы Израиля. Он заявил, что Иран не пытался атаковать Израиль в течение нескольких последних месяцев, в то же время, по его словам, Тегеран действовал против большинства других государств региона.

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Сообщения о возможной операции

Заявление министра прозвучало на фоне сообщений о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на немедленном коротком и мощном ударе по Ирану. В статье говорится об обеспокоенности в Израиле возможной разработкой Тегераном химического и биологического оружия, а также укреплением объекта на горе Пикакс.

По данным западных дипломатических источников, которые цитирует Maariv, последнее израильское предложение администрации президента США Дональда Трампа предусматривает интенсивную бомбардировочную кампанию продолжительностью от четырех до семи дней вместо полномасштабной войны. Неназванный израильский чиновник сказал, что США прежде всего беспокоит, прекратит ли такая кампания атаки на суда в Ормузском проливе и обеспечит ли бесперебойные поставки нефти.

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