以色列能源部长埃利·科恩表示，该国有能力在不依靠盟友帮助的情况下打击伊朗。他周二在KAN Reshet Bet电台节目中作出这一表态，《耶路撒冷邮报》报道。

科恩表示，以色列此前已采取过违背美国立场的中东行动。他声称，在伊朗和黎巴嫩发动袭击后，曾有一些情况下以色列领导层被敦促不要采取某些行动，但该国仍对侵犯其主权的行为作出了回应。

关于威慑的声明

科恩还称，当前的威慑能力体现了以色列的实力。他表示，在过去几个月中，伊朗没有试图袭击以色列；与此同时，据他所说，德黑兰针对该地区大多数其他国家采取了行动。

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有关可能行动的报道

这名部长的声明是在有报道称，总理本雅明·内塔尼亚胡坚持立即对伊朗发动短暂而强力打击的背景下发表的。文章提到，以色列担忧德黑兰可能发展化学和生物武器，以及皮卡克斯山设施得到加固。

据Maariv援引的西方外交消息人士称，以色列最近向美国总统唐纳德·特朗普政府提出的方案，是进行持续四至七天的密集轰炸行动，而不是发动全面战争。一名未具名的以色列官员表示，美国首要担忧的是，这样的行动是否会停止对霍尔木兹海峡船只的袭击，并确保石油供应不中断。

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