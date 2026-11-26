В Германии космический стартап ATMOS Space Cargo и оборонный концерн MBDA договорились изучить возможность быстрой доставки крупных военных грузов с низкой околоземной орбиты на Землю. Об этом сообщает Tagesschau. Проект получил название PODS, что расшифровывается как Precision Orbital Deep Strike.

Надувной теплозащитный экран

Концепция предусматривает использование надувного теплозащитного экрана. Перед запуском его будут складывать, а перед входом аппарата в атмосферу — разворачивать. Такой экран может быть значительно больше грузовой капсулы, что потенциально позволяет возвращать на Землю крупные, громоздкие или нестандартные по форме предметы.

Во время возвращения с низкой околоземной орбиты температура может достигать 1700 градусов Цельсия. Согласно замыслу разработчиков, большой экран должен замедлять аппарат в верхних слоях атмосферы, уменьшать нагрев и отводить горячую плазму в сторону от груза. В компании ATMOS считают, что это сделает возвращение объектов с орбиты более гибким.

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Возможное военное применение

Изначально ATMOS разрабатывала технологию для вывода на орбиту научных экспериментов или грузов помощи и их быстрого возвращения на Землю. В рамках сотрудничества с MBDA компании рассматривают военные полезные нагрузки, в частности крупные крылатые ракеты наподобие Taurus, которую MBDA производит вместе со шведской Saab Dynamics. Дальность Taurus составляет 500 километров.

Генеральный директор ATMOS Себастьян Клаус заявил, что аппарат на орбите теоретически мог бы достигнуть любой точки мира примерно за 60 минут. В то же время проект находится на раннем этапе: ATMOS оценивает продолжительность разработки в три-пять лет и планирует провести испытательный полет с гражданским грузом следующей весной.

Договор о космосе 1967 года запрещает размещение в космическом пространстве оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, однако прямо не исключает обычные вооружения. Руководитель исследований Института стратегии и прогнозирования Metis при Университете Бундесвера в Мюнхене Франк Зауэр предупредил, что юридическая допустимость такого проекта не означает отсутствия политических проблем и может поднять вопрос о новой гонке вооружений в космосе.

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