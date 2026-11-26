У Німеччині космічний стартап ATMOS Space Cargo та оборонний концерн MBDA домовилися дослідити можливість швидкого доправлення великих військових вантажів із низької навколоземної орбіти на Землю. Про це повідомляє Tagesschau. Проєкт отримав назву PODS, що розшифровується як Precision Orbital Deep Strike.

Надувний теплозахисний екран

Концепція передбачає використання надувного теплозахисного екрана. Його складатимуть перед запуском, а перед входженням апарата в атмосферу розгортатимуть. Такий екран може бути значно більшим за вантажну капсулу, що потенційно дає змогу повертати на Землю великі, громіздкі або нестандартні за формою предмети.

Під час повернення з низької навколоземної орбіти температура може сягати 1700 градусів Цельсія. За задумом розробників, великий екран має сповільнювати апарат у вищих шарах атмосфери, зменшувати нагрівання та відводити гарячу плазму вбік від вантажу. У компанії ATMOS вважають, що це зробить повернення об'єктів з орбіти гнучкішим.

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Можливе військове застосування

Спочатку ATMOS розробляла технологію для виведення на орбіту наукових експериментів або вантажів допомоги та їхнього швидкого повернення на Землю. У межах співпраці з MBDA компанії розглядають військові корисні вантажі, зокрема великі крилаті ракети на кшталт Taurus, яку MBDA виробляє разом зі шведською Saab Dynamics. Дальність Taurus становить 500 кілометрів.

Генеральний директор ATMOS Себастіан Клаус заявив, що апарат на орбіті теоретично міг би досягати будь-якої точки світу приблизно за 60 хвилин. Водночас проєкт перебуває на ранньому етапі: ATMOS оцінює тривалість розробки у три-п'ять років, а тестовий політ із цивільним вантажем планує провести наступної весни.

Договір про космос 1967 року забороняє розміщення в космічному просторі зброї масового знищення, зокрема ядерної, але прямо не виключає звичайні озброєння. Керівник досліджень Інституту стратегії та прогнозування Metis при Університеті Бундесверу в Мюнхені Франк Зауер застеріг, що правова допустимість такого проєкту не означає його політичної безпроблемності та може порушити питання нового змагання озброєнь у космосі.

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