W Niemczech kosmiczny startup ATMOS Space Cargo i koncern obronny MBDA uzgodniły zbadanie możliwości szybkiego dostarczania dużych ładunków wojskowych z niskiej orbity okołoziemskiej na Ziemię. Informuje o tym Tagesschau. Projekt otrzymał nazwę PODS, co oznacza Precision Orbital Deep Strike.

Nadmuchiwana osłona termiczna

Koncepcja zakłada wykorzystanie nadmuchiwanej osłony termicznej. Przed startem ma być składana, a przed wejściem pojazdu w atmosferę — rozkładana. Taka osłona może być znacznie większa od kapsuły ładunkowej, co potencjalnie umożliwia sprowadzanie na Ziemię dużych, nieporęcznych lub nietypowych pod względem kształtu przedmiotów.

Podczas powrotu z niskiej orbity okołoziemskiej temperatura może osiągać 1700 stopni Celsjusza. Zgodnie z założeniami deweloperów duża osłona ma spowalniać pojazd w wyższych warstwach atmosfery, zmniejszać nagrzewanie i odprowadzać gorącą plazmę na bok, z dala od ładunku. W ATMOS uważają, że uczyni to powrót obiektów z orbity bardziej elastycznym.

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Możliwe zastosowanie wojskowe

Początkowo ATMOS rozwijała tę technologię do wynoszenia na orbitę eksperymentów naukowych lub ładunków pomocy oraz ich szybkiego sprowadzania na Ziemię. W ramach współpracy z MBDA firmy rozważają ładunki wojskowe, w tym duże pociski manewrujące, takie jak Taurus, produkowany przez MBDA wspólnie ze szwedzką Saab Dynamics. Zasięg Taurusa wynosi 500 kilometrów.

Dyrektor generalny ATMOS Sebastian Klaus oświadczył, że pojazd na orbicie mógłby teoretycznie dotrzeć do dowolnego punktu na świecie w około 60 minut. Jednocześnie projekt jest na wczesnym etapie: ATMOS ocenia czas rozwoju na trzy do pięciu lat i planuje przeprowadzić testowy lot z cywilnym ładunkiem następnej wiosny.

Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku zakazuje rozmieszczania w przestrzeni kosmicznej broni masowego rażenia, w tym broni jądrowej, lecz nie wyklucza wprost uzbrojenia konwencjonalnego. Frank Sauer, szef badań w Instytucie Strategii i Prognozowania Metis przy Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium, ostrzegł, że prawna dopuszczalność takiego projektu nie oznacza, iż nie jest on problematyczny politycznie, i może rodzić kwestię nowego wyścigu zbrojeń w kosmosie.

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