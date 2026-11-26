在德国，太空初创公司ATMOS Space Cargo与防务集团MBDA已同意研究从近地轨道向地球快速运送大型军事载荷的可能性。Tagesschau报道。该项目名为PODS，即Precision Orbital Deep Strike（精确轨道纵深打击）。

充气式隔热罩

这一概念 предусматривает使用充气式隔热罩。它将在发射前折叠，并在飞行器进入大气层前展开。这样的隔热罩可比货运舱大得多，因而有可能将大型、笨重或形状不规则的物品送回地球。

从近地轨道返回时，温度可达1700摄氏度。按照开发人员的设想，大型隔热罩应在大气层高层减缓飞行器速度、降低加热程度，并将炽热等离子体引离货物。ATMOS认为，这将使物体从轨道返回更具灵活性。

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可能的军事用途

ATMOS最初开发这项技术，是为了将科学实验或援助物资送入轨道，并使其快速返回地球。作为与MBDA合作的一部分，两家公司正在考虑军事有效载荷，包括Taurus等大型巡航导弹；该导弹由MBDA与瑞典Saab Dynamics共同生产。Taurus的射程为500公里。

ATMOS首席执行官塞巴斯蒂安·克劳斯表示，轨道上的飞行器理论上可在约60分钟内抵达世界任何地点。与此同时，该项目仍处于早期阶段：ATMOS估计开发周期为三至五年，并计划在明年春季进行一次搭载民用货物的测试飞行。

1967年《外层空间条约》禁止在外层空间部署大规模杀伤性武器，包括核武器，但并未明确排除常规武器。慕尼黑联邦国防军大学Metis战略与预测研究所研究主管弗兰克·绍尔警告说，此类项目在法律上的可允许性并不意味着其在政治上没有问题，并可能引发太空新一轮军备竞赛的问题。

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