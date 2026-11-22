日本花样滑冰选手岛田麻央在芬兰赫尔辛基举行的芬兰杯大奖赛中夺冠，并获得了下个月将在中国举行的系列赛总决赛资格。《日本时报》报道了比赛结果。

赛季第二场胜利

18岁的岛田麻央是四届世界青年锦标赛冠军，她在自己的首个赛季赢得了第二项赛事。本月初，她还在加拿大杯夺得金牌。

这位日本选手凭借克里斯托弗·廷的《Waloyo Yamoni》自由滑获得150.43分，总分为229.49分。爱沙尼亚欧洲冠军尼娜·彼得罗金娜排名第二，落后冠军15.43分。短节目后排名第六的美国选手伊萨博·莱维托获得铜牌。

其他分站赛冠军

在男子比赛中，爱沙尼亚选手米哈伊尔·谢列夫科以254.99分获胜。瑞典选手安德烈亚斯·诺德巴克以240.94分排名第二，日本花滑选手友野一希以237.75分获得铜牌。

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德国选手安妮卡·霍克和罗伯特·昆克尔赢得双人滑比赛。短节目后领先的加拿大选手利娅·佩雷拉和特伦特·米肖以落后1.12分的成绩获得第二名。

法国奥运冠军纪尧姆·西泽龙和劳伦斯·富尼耶·博德里赢得冰舞比赛。他们得到212.91分，领先获得银牌的芬兰选手尤利娅·图尔基拉和马蒂亚斯·维尔斯洛伊斯22分。美国选手乌娜和盖奇·布朗排名第三。

芬兰杯是六站大奖赛系列赛中的第五站。最后一站东京NHK杯将于下周举行。每个项目排名前六的运动员或组合晋级大奖赛总决赛。

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