Prezydent USA Donald Trump pogratulował demokracie Hakeemowi Jeffriesowi nominacji na stanowisko spikera Izby Reprezentantów. W wywiadzie dla Fox News powiedział również, że liczy na współpracę z demokratą w następnym składzie Kongresu, informuje The Hill.

Trump nazwał objęcie przez Jeffriesa tej pozycji znaczącym osiągnięciem. Powiedział też, że Jeffries zostanie pierwszą czarnoskórą osobą na tym stanowisku i powinien być dumny z tego wyniku.

Spór wokół Millera

Komentarz Trumpa padł po wywiadzie Jeffriesa dla The New York Times. Demokrata oświadczył, że nie wyobraża sobie negocjacji z szefem personelu Białego Domu Stephenem Millerem. Jeffries nazwał Millera rasistą i stwierdził, że jest on architektem polityki masowych deportacji administracji Trumpa, z którą, jak powiedział, wiążą się okrucieństwo, chaos i śmierć.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W odpowiedzi Trump określił Millera jako dobrą osobę i wyraził opinię, że Jeffries to zrozumie. Według Jeffriesa po jego nominacji skontaktował się z nim republikanin Jim Jordan, nominowany na stanowisko lidera mniejszości w Izbie Reprezentantów. Jednocześnie, według demokraty, ani Trump, ani wiceprezydent J.D. Vance nie zwracali się do niego.

Wypowiedzi o współpracy z demokratami

Trump oświadczył, że widzi możliwość ponadpartyjnej współpracy w kwestiach ochrony zdrowia i być może imigracji. Jednocześnie przypomniał o swoim prawie weta i powiedział, że nie chce blokować wszystkich projektów ustaw przez następne dwa lata i jeden miesiąc.

Prezydent optymistycznie ocenił również perspektywę współpracy z liderem demokratów w Senacie Chuckiem Schumerem. Stwierdził, że strony mogą przedstawić swoje stanowiska i osiągnąć rezultaty w kwestiach ochrony zdrowia i imigracji.

Czytaj nas na