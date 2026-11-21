Президент США Дональд Трамп поздравил демократа Хакима Джеффриса с выдвижением на пост спикера Палаты представителей. В интервью Fox News он также заявил, что рассчитывает на сотрудничество с демократом в следующем составе Конгресса, сообщает The Hill.

Трамп назвал получение Джеффрисом этой должности значительным достижением. Он также сказал, что Джеффрис станет первым темнокожим человеком на этом посту и должен гордиться этим результатом.

Спор вокруг Миллера

Комментарий Трампа прозвучал после интервью Джеффриса The New York Times. Демократ заявил, что не представляет переговоров с главой аппарата Белого дома Стивеном Миллером. Джеффрис назвал Миллера расистом и заявил, что тот является архитектором политики массовых депортаций администрации Трампа, с которой, по его словам, связаны жестокость, хаос и смерти.

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В ответ Трамп охарактеризовал Миллера как хорошего человека и выразил мнение, что Джеффрис это поймет. По словам Джеффриса, после его выдвижения с ним связывался республиканец Джим Джордан, выдвинутый на пост лидера меньшинства Палаты представителей. В то же время, по словам демократа, ни Трамп, ни вице-президент Джей Ди Вэнс к нему не обращались.

Заявления о работе с демократами

Трамп заявил, что видит возможность для двухпартийной работы по вопросам здравоохранения и, возможно, иммиграции. В то же время он напомнил о своем праве вето и сказал, что не хочет блокировать все законопроекты в течение следующих двух лет и одного месяца.

Президент также оптимистично оценил перспективу сотрудничества с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. Он заявил, что стороны могут представить свои позиции и добиться результатов в вопросах здравоохранения и иммиграции.

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