美国总统唐纳德·特朗普祝贺民主党人哈基姆·杰弗里斯获提名担任众议院议长。他在接受福克斯新闻采访时还表示，期待在下一届国会中与这名民主党人合作，The Hill报道。

特朗普称，杰弗里斯获得这一职位是一项重大成就。他还表示，杰弗里斯将成为担任这一职务的首位黑人，并应为这一结果感到自豪。

围绕米勒的争议

特朗普的评论是在杰弗里斯接受《纽约时报》采访后发表的。这名民主党人表示，他无法想象与白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒进行谈判。杰弗里斯称米勒是种族主义者，并表示米勒是特朗普政府大规模驱逐出境政策的设计者；据他说，该政策与残酷、混乱和死亡有关。

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作为回应，特朗普称米勒是个好人，并表示杰弗里斯会明白这一点。据杰弗里斯称，在他获得提名后，被提名担任众议院少数党领袖的共和党人吉姆·乔丹曾与他联系。与此同时，这名民主党人表示，特朗普和副总统J.D.万斯均未与他联系。

关于与民主党合作的表态

特朗普表示，他看到了在医疗保健问题以及可能在移民问题上开展两党合作的机会。与此同时，他提及自己的否决权，并称不希望在接下来的两年零一个月里否决所有法案。

总统还乐观评估了与参议院民主党领袖查克·舒默合作的前景。他表示，双方可以阐述各自立场，并在医疗保健和移民问题上取得成果。

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