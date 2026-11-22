Xiaomi впервые выставила свои электромобили на продажу за пределами Китая: модели SU7, YU7 и Skynomad появились на рынке Объединенных Арабских Эмиратов. Компания работает в стране через местного дистрибьютора Gargash Prime Automotive, а не через собственную розничную сеть, сообщает Electrek.

13 версий моделей

По данным Electrek со ссылкой на CarNewsChina, дистрибьютор предлагает 13 версий седана Xiaomi SU7, кроссовера YU7 и SUV Skynomad с увеличенным запасом хода. Цены начинаются от 169 900 дирхамов ОАЭ, или около 46 200 долларов США, за SU7 Standard. Самая дорогая версия, SU7 Ultra, стоит 375 900 дирхамов, или примерно 102 000 долларов.

Поставки запланированы на декабрь

Первые поставки покупателям SU7 Standard и SU7 Ultra, YU7 Standard и Skynomad N70 Pro запланированы на декабрь 2026 года. Остальные версии должны начать передавать клиентам в феврале 2027 года.

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Флагманский SU7 Ultra оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1 548 лошадиных сил. По информации Electrek, автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за две секунды. Модель также имеет карбон-керамические тормоза, аэродинамический пакет, большое заднее антикрыло и шасси, настроенное для трека.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь 17 ноября на саммите CEO APEC в Шэньчжэне заявил, что компания официально выйдет на западные автомобильные рынки в 2027 году.

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