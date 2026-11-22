小米首次在中国境外销售其电动汽车：SU7、YU7和Skynomad车型已进入阿拉伯联合酋长国市场。该公司通过当地经销商Gargash Prime Automotive在该国开展业务，而非通过自有零售网络，Electrek报道。

13个车型版本

据Electrek援引CarNewsChina的消息，经销商提供小米SU7轿车、YU7跨界车以及续航里程更长的Skynomad SUV共13个版本。SU7 Standard起售价为169,900阿联酋迪拉姆，约合46,200美元。最贵的SU7 Ultra售价为375,900迪拉姆，约合102,000美元。

交付计划于12月开始

SU7 Standard和SU7 Ultra、YU7 Standard以及Skynomad N70 Pro的首批买家交付计划于2026年12月进行。其余版本预计将于2027年2月开始交付给客户。

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旗舰版SU7 Ultra配备三台电动机，综合功率为1,548马力。Electrek称，该车可在两秒内从0加速至100公里/小时。该车型还配备碳陶瓷制动器、空气动力学套件、大型后扰流翼和为赛道调校的底盘。

小米首席执行官雷军11月17日在深圳举行的APEC CEO峰会上表示，该公司将于2027年正式进入西方汽车市场。

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