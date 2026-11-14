Tesla відкрила замовлення на Cybercab за 29 990 доларів — InsideEVs

Tesla відкрила замовлення на Cybercab для особистого використання, однак придбати автомобіль зможуть лише обрані компанією клієнти. Вартість моделі становитиме 29 990 доларів, а для її експлуатації буде необхідна передплата на автономне водіння за 299 доларів на місяць, повідомляє InsideEVs.

Продажі для обраних покупців

Компанія повідомила у своєму акаунті Robotaxi у соцмережі X, що окремим клієнтам уже надсилають запрошення придбати Cybercab для особистого користування. Tesla не уточнила, коли або чи стануть продажі доступними для ширшого кола покупців.

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Передплата та зони роботи

Cybercab не має керма. За даними Tesla, це буде найдешевший автомобіль компанії. Водночас модель працюватиме не по всій країні, а лише в «підтримуваних зонах обслуговування». Tesla також заявила, що перші поставки Cybercab клієнтам для особистого використання можуть розпочатися вже наступного місяця.

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