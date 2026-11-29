Армія оборони Ізраїлю та Збройні сили США провели у Сполучених Штатах спільні військові навчання з кіберзахисту, у яких технології штучного інтелекту вперше стали ключовим елементом. У маневрах CyberDome взяли участь понад 100 фахівців із кібербезпеки з підрозділів обох військ, повідомляє Jerusalem Post.

Одинадцяті навчання CyberDome

Навчання стали 11-ми спільними маневрами Управління J6 і Директорату кіберзахисту Армії оборони Ізраїлю та Кіберкомандування США. Водночас це був перший CyberDome, під час якого ШІ застосовували як у засобах кіберзахисту, так і в сценаріях кібератак, яким мали протидіяти учасники.

Тренування відбулося на спеціалізованому кібероб'єкті у США. За заявою ізраїльських військових, учасники відпрацьовували різні кіберсценарії, розроблені з урахуванням технологічних і регіональних змін у кіберпросторі протягом останніх трьох років. Метою було посилення оперативної координації між військовими структурами двох країн.

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ШІ для виявлення загроз

Керівник Об'єднаної бригади кіберзахисту Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал «L», заявив, що за останні три роки було зафіксовано тисячі спроб противника порушити оперативні процеси та роботу ключових засекречених систем, однак жодна з них не була успішною.

За його словами, інтеграція ШІ в кіберзахист під час військових навчань має розширити можливості фахівців із виявлення, аналізу та реагування на загрози. Він також зазначив, що атаки із застосуванням штучного інтелекту вже посилюють можливості нападників.

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