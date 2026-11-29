Siły Obronne Izraela i Siły Zbrojne USA przeprowadziły w Stanach Zjednoczonych wspólne ćwiczenia wojskowe w zakresie cyberobrony, w których technologie sztucznej inteligencji po raz pierwszy stały się kluczowym elementem. W manewrach CyberDome wzięło udział ponad 100 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z jednostek obu armii, informuje Jerusalem Post.

Jedenaste ćwiczenia CyberDome

Ćwiczenia były 11. wspólnymi manewrami Dyrekcji J6 i Dyrekcji Cyberobrony Sił Obronnych Izraela oraz Amerykańskiego Dowództwa Cybernetycznego. Jednocześnie był to pierwszy CyberDome, podczas którego AI wykorzystywano zarówno w narzędziach cyberobrony, jak i w scenariuszach cyberataków, którym uczestnicy mieli przeciwdziałać.

Szkolenie odbyło się w wyspecjalizowanym ośrodku cybernetycznym w USA. Według izraelskiego wojska uczestnicy ćwiczyli różne scenariusze cybernetyczne opracowane z uwzględnieniem zmian technologicznych i regionalnych w cyberprzestrzeni w ciągu ostatnich trzech lat. Celem było wzmocnienie koordynacji operacyjnej między strukturami wojskowymi obu krajów.

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AI do wykrywania zagrożeń

Dowódca Połączonej Brygady Cyberobrony Sił Obronnych Izraela, generał brygady „L”, oświadczył, że w ciągu ostatnich trzech lat odnotowano tysiące prób przeciwnika zakłócenia procesów operacyjnych i działania kluczowych tajnych systemów, jednak żadna z nich nie zakończyła się sukcesem.

Według niego integracja AI z cyberobroną podczas ćwiczeń wojskowych ma rozszerzyć możliwości specjalistów w zakresie wykrywania, analizowania i reagowania na zagrożenia. Zaznaczył również, że ataki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji już zwiększają możliwości napastników.

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