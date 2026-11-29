Iran oświadczył, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie może żądać inspekcji irańskich obiektów jądrowych, które są zagrożone atakami lub zostały zaatakowane, jeśli jednocześnie nie potępia takich działań wojskowych. Powiedział o tym szef Organizacji Energii Atomowej Iranu Mohammad Eslami, jak informuje Jerusalem Post.

Według Eslamiego wszystkie irańskie obiekty jądrowe znajdowały się pod nadzorem MAEA. Twierdził również, że kraj rozpoczął budowę podziemnych obiektów z powodu zagrożenia uderzeniami ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Reforma wywiadu

Tego samego dnia przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei nakazał reformę systemu wywiadowczego kraju. Według niego nastąpiło to po incydentach z ostatnich lat, które ujawniły znaczne luki w systemie bezpieczeństwa i wywiadu Teheranu.

Ghalibaf powiedział, że rząd nie powinien zwlekać z powołaniem stałego ministra wywiadu po tym, jak ustawodawstwo dotyczące reorganizacji resortu przejdzie rozpatrzenie przez Radę Strażników. Poprzedni minister wywiadu Esmail Khatib zginął w wyniku izraelskiego uderzenia 18 marca, a jego następca nadal nie został wyznaczony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wymogi wobec kandydatów

Irańscy parlamentarzyści zatwierdzili ogólne założenia projektu ustawy o reformie ministerstwa i rozpoczęli rozpatrywanie jego poszczególnych przepisów. Wśród zmian jest rozszerzenie grona kandydatów na stanowisko ministra wywiadu.

W szczególności kandydatami mogą być nie tylko działacze religijni, ale także osoby cywilne z tytułem magistra, doświadczeniem i fachową wiedzą w dziedzinie wywiadu oraz co najmniej 10-letnim stażem na stanowiskach średniego lub wyższego szczebla zarządzania. Kandydatami mogą być również osoby posiadające kwalifikacje w zakresie idżtihadu — niezależnej islamskiej interpretacji prawnej.

W materiale zaznaczono, że o przeniknięciu izraelskiego wywiadu do Iranu świadczyły między innymi zabójstwo irańskiego naukowca jądrowego Mohsena Fachrizadeha w 2020 roku oraz śmierć lidera Hamasu Ismaila Haniji w Teheranie w 2024 roku. Według publikacji podczas 12-dniowej wojny w czerwcu 2025 roku izraelscy operacyjni w Iranie pomagali również wykrywać środki obrony powietrznej, wyrzutnie rakiet i wysokich rangą dowódców wojskowych.

Czytaj nas na