Иран заявил, что Международное агентство по атомной энергии не может требовать инспекций иранских ядерных объектов, которые находятся под угрозой атак или подверглись ударам, если одновременно не осуждает такие военные действия. Об этом глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, как сообщает Jerusalem Post.

По словам Эслами, все ядерные объекты Ирана находились под надзором МАГАТЭ. Он также утверждал, что страна начала строить подземные объекты из-за угрозы ударов со стороны США и Израиля.

Реформирование разведки

В тот же день спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи приказал реформировать систему разведки страны. По его словам, это произошло после инцидентов последних лет, которые выявили значительные пробелы в системе безопасности и разведки Тегерана.

Галибаф заявил, что правительство не должно затягивать с назначением постоянного министра разведки после того, как законодательство о реорганизации ведомства пройдет рассмотрение в Совете стражей. Предыдущий министр разведки Эсмаил Хатиб погиб в результате израильского удара 18 марта, а преемник ему до сих пор не назначен.

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Требования к кандидатам

Иранские депутаты одобрили общие положения законопроекта о реформировании министерства и начали рассматривать его отдельные нормы. Среди изменений — расширение круга претендентов на должность министра разведки.

В частности, кандидатами могут быть не только религиозные деятели, но и гражданские лица с магистерской степенью, опытом и профессиональными знаниями в сфере разведки, а также не менее чем 10-летним стажем на должностях среднего или высшего управленческого звена. Кандидатами также могут быть лица, имеющие квалификацию в иджтихаде — независимом исламском правовом толковании.

В материале отмечается, что проникновение израильской разведки в Иран подтвердили, в частности, убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020 году и гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в 2024 году. По данным издания, во время 12-дневной войны в июне 2025 года израильские оперативники в Иране также помогали выявлять средства противовоздушной обороны, пусковые установки ракет и высокопоставленных военных командиров.

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