Армия обороны Израиля и Вооруженные силы США провели в Соединенных Штатах совместные военные учения по киберзащите, в которых технологии искусственного интеллекта впервые стали ключевым элементом. В маневрах CyberDome приняли участие более 100 специалистов по кибербезопасности из подразделений обеих армий, сообщает Jerusalem Post.

Одиннадцатые учения CyberDome

Учения стали 11-ми совместными маневрами Управления J6 и Директората киберзащиты Армии обороны Израиля и Киберкомандования США. В то же время это был первый CyberDome, в ходе которого ИИ применяли как в средствах киберзащиты, так и в сценариях кибератак, которым должны были противодействовать участники.

Тренировка состоялась на специализированном киберобъекте в США. По заявлению израильских военных, участники отрабатывали различные киберсценарии, разработанные с учетом технологических и региональных изменений в киберпространстве за последние три года. Целью было усиление оперативной координации между военными структурами двух стран.

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ИИ для выявления угроз

Глава Объединенной бригады киберзащиты Армии обороны Израиля, бригадный генерал «L», заявил, что за последние три года были зафиксированы тысячи попыток противника нарушить оперативные процессы и работу ключевых засекреченных систем, однако ни одна из них не увенчалась успехом.

По его словам, интеграция ИИ в киберзащиту во время военных учений должна расширить возможности специалистов по выявлению, анализу и реагированию на угрозы. Он также отметил, что атаки с применением искусственного интеллекта уже усиливают возможности нападающих.

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