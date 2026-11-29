На досрочных парламентских выборах в Испании по состоянию на 14:00 проголосовали 45,5% избирателей, имеющих право голоса. Это на пять процентных пунктов больше, чем на выборах в июле 2023 года, когда к этому времени явка составляла 40,5%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Санчес рассчитывает на прогрессивное большинство

Премьер-министр Испании Педро Санчес, проголосовавший в Мадриде около 9:15, положительно оценил активность избирателей. По данным газеты El País, он назвал ее исторической мобилизацией.

Санчес также заявил, что явка на уровне 75% или выше, вероятно, обеспечила бы прогрессивное большинство. На выборах почти 39 миллионов граждан выбирают состав нового парламента, от которого будет зависеть формирование будущего правительства. Санчес, находящийся у власти почти восемь с половиной лет, рискует потерять должность по итогам голосования.

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Опросы отдают предпочтение правому лагерю

Согласно большинству опросов, Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса и консервативная Народная партия имеют близкие показатели. В то же время лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо вместе с ультраправой партией Vox может получить необходимые для большинства в Конгрессе депутатов 176 мандатов.

Некоторые опросы прогнозируют правому лагерю до 200 мест, тогда как левые силы могут получить не более 150 мандатов. Участие правых популистов в центральном правительстве стало бы первым со времени окончания диктатуры Франко в середине 1970-х годов.

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