在西班牙提前举行的议会选举中，截至14时，45.5%的有投票权选民已投票。这比2023年7月选举同期的40.5%高出5个百分点，《明镜周刊》报道，并援引该国外交部的数据。

桑切斯期待进步派多数

西班牙首相佩德罗·桑切斯于约9时15分在马德里投票，他积极评价了选民的参与度。据《国家报》报道，他称这是一次历史性的动员。

桑切斯还表示，达到75%或更高的投票率很可能会确保进步派多数。在此次选举中，近3900万公民正在选出新议会的组成，而未来政府的组建将取决于该议会。执政近八年半的桑切斯面临在此次投票后失去职位的风险。

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民调更看好右翼阵营

根据大多数民调，桑切斯领导的西班牙工人社会党与保守派人民党支持率接近。与此同时，人民党领袖阿尔韦托·努涅斯·费霍与极右翼政党Vox可能获得在众议院取得多数所需的176个席位。

一些民调预测右翼阵营最多可获得200个席位，而左翼力量可能获得不超过150个席位。右翼民粹主义者参与中央政府将是自20世纪70年代中期佛朗哥独裁统治结束以来的首次。

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