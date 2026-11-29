华盛顿大学研究人员发现，火星北极附近裸露的较古老水冰比先前估计的洁净得多。其中尘埃按质量计算约占3%，而此前对上层极地冰的估计最高可达25%。据ScienceDaily报道，这项研究发表在《npj Space Exploration》期刊上。

季节性霜层下更洁净的冰层

研究团队将NASA“凤凰号”火星任务的数据与环绕火星运行的航天器观测结果结合起来。“凤凰号”任务于2008年在该行星北部极地区域附近采集了冰样本。为重新评估冰的性质，科学家采用了一种基于数十年来用于研究地球雪和冰的方法的途径。

研究人员认为，极地冰具有层状结构：相对多尘的夹层位于较厚、更洁净的冰层之间。冬季，表面积聚更多尘的霜；夏季霜层消失，露出尘埃浓度较低的较古老冰层。

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华盛顿大学应用物理实验室高级科学家阿迪蒂亚·库勒解释说，多尘冰层颜色更深，在阳光下升温更明显，并且在火星上蒸发得更快。火星季节期间表面亮度的变化帮助研究人员区分了季节性霜层和较古老裸露冰层的性质。

古代气候的证据

科学家认为，这些冰沉积物由数千年前的降雪形成，可能保存着有关火星古代气候的信息。大规模火星冰期在该行星约三分之一的表面留下了近地表冰沉积物。

在此前的研究中，库勒及其同事提出，冰层与尘埃层的交替可能会在冰内部形成小范围液态水存在的条件。颜色更深的尘埃层能够吸收阳光，尘埃中的矿物质则可能为简单生物提供营养物质。不过，这仅涉及可能适宜居住的条件，并非在火星上发现了生命。

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