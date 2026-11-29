Исследователи Вашингтонского университета выяснили, что открытый более старый водяной лед вблизи Северного полюса Марса значительно чище, чем предполагали предыдущие оценки. Доля пыли в нем составляет около 3% по массе, тогда как ранее для верхнего полярного льда допускался показатель до 25%. Об исследовании, опубликованном в журнале npj Space Exploration, сообщает ScienceDaily.

Более чистые слои под сезонным инеем

Команда объединила данные миссии NASA Mars Phoenix, которая в 2008 году отобрала образцы льда возле северной полярной области планеты, с наблюдениями аппаратов на орбите Марса. Для повторной оценки свойств льда ученые применили подход, основанный на методах, которые десятилетиями использовались для изучения снега и льда на Земле.

Согласно выводам исследователей, полярный лед имеет слоистую структуру: относительно запыленные прослойки расположены между более толстыми слоями более чистого льда. Зимой на поверхности накапливается более запыленный иней, а летом он исчезает, открывая более старый лед с меньшей концентрацией пыли.

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Старший научный сотрудник Лаборатории прикладной физики Вашингтонского университета Адитья Кхуллер пояснил, что запыленный лед темнее, сильнее нагревается солнечным светом и быстрее испаряется на Марсе. Изменения яркости поверхности в течение марсианских сезонов помогли исследователям отделить свойства сезонного инея от более старого открытого льда.

Свидетельства древнего климата

Ученые считают, что эти ледяные отложения образовались из снегопадов тысячи лет назад и могут хранить сведения о древнем климате Марса. Масштабные марсианские ледниковые периоды оставили приповерхностные залежи льда примерно на трети поверхности планеты.

В предыдущей работе Кхуллер и его коллеги предполагали, что чередование ледяных и пылевых слоев может создавать условия для небольших участков жидкой воды внутри льда. Более темные пылевые слои способны поглощать солнечный свет, а минералы из пыли потенциально могут обеспечивать питательные вещества для простых организмов. В то же время речь идет лишь о возможных пригодных для жизни условиях, а не об обнаружении жизни на Марсе.

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