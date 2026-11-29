Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego ustalili, że odsłonięty starszy lód wodny w pobliżu północnego bieguna Marsa jest znacznie czystszy, niż sugerowały wcześniejsze szacunki. Udział pyłu wynosi w nim około 3% masy, podczas gdy wcześniej dla górnego lodu polarnego dopuszczano wartość do 25%. O badaniu opublikowanym w czasopiśmie npj Space Exploration informuje ScienceDaily.

Czystsze warstwy pod sezonowym szronem

Zespół połączył dane z misji NASA Mars Phoenix, która w 2008 roku pobrała próbki lodu w pobliżu północnego regionu polarnego planety, z obserwacjami aparatów orbitujących Marsa. Aby ponownie ocenić właściwości lodu, naukowcy zastosowali podejście oparte na metodach wykorzystywanych od dziesięcioleci do badania śniegu i lodu na Ziemi.

Według wniosków badaczy lód polarny ma budowę warstwową: stosunkowo zapylone warstwy znajdują się między grubszymi warstwami czystszego lodu. Zimą na powierzchni gromadzi się bardziej zapylony szron, a latem znika, odsłaniając starszy lód o niższym stężeniu pyłu.

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Starszy naukowiec z Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, Aditya Khuller, wyjaśnił, że zapylony lód jest ciemniejszy, silniej nagrzewa się pod wpływem światła słonecznego i szybciej paruje na Marsie. Zmiany jasności powierzchni podczas marsjańskich pór roku pomogły badaczom oddzielić właściwości sezonowego szronu od starszego odsłoniętego lodu.

Świadectwo dawnego klimatu

Naukowcy uważają, że te osady lodowe powstały w wyniku opadów śniegu tysiące lat temu i mogą zachowywać informacje o dawnym klimacie Marsa. Wielkoskalowe marsjańskie epoki lodowcowe pozostawiły przypowierzchniowe złoża lodu na około jednej trzeciej powierzchni planety.

We wcześniejszej pracy Khuller i jego współpracownicy sugerowali, że naprzemienne warstwy lodu i pyłu mogą tworzyć warunki dla niewielkich obszarów ciekłej wody wewnątrz lodu. Ciemniejsze warstwy pyłu mogą pochłaniać światło słoneczne, a minerały z pyłu mogą potencjalnie dostarczać składników odżywczych dla prostych organizmów. Jednocześnie chodzi jedynie o możliwe warunki sprzyjające zamieszkiwaniu, a nie o wykrycie życia na Marsie.

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