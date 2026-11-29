W przedterminowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii do godz. 14:00 zagłosowało 45,5% uprawnionych wyborców. To o pięć punktów procentowych więcej niż w wyborach w lipcu 2023 roku, gdy o tej porze frekwencja wynosiła 40,5%, podaje Der Spiegel, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju.

Sánchez liczy na postępową większość

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez, który zagłosował w Madrycie około godz. 9:15, pozytywnie ocenił aktywność wyborców. Według gazety El País nazwał ją historyczną mobilizacją.

Sánchez oświadczył również, że frekwencja na poziomie 75% lub wyższym prawdopodobnie zapewniłaby postępową większość. W wyborach niemal 39 milionów obywateli wybiera skład nowego parlamentu, od którego zależeć będzie utworzenie przyszłego rządu. Sánchez, który pozostaje u władzy od prawie ośmiu i pół roku, ryzykuje utratę stanowiska w wyniku głosowania.

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Sondaże faworyzują prawicowy obóz

Zgodnie z większością sondaży Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza Sáncheza i konserwatywna Partia Ludowa mają zbliżone wyniki. Jednocześnie lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo wraz ze skrajnie prawicową partią Vox może zdobyć 176 mandatów potrzebnych do większości w Kongresie Deputowanych.

Niektóre sondaże prognozują dla prawicowego obozu do 200 miejsc, podczas gdy siły lewicowe mogą uzyskać nie więcej niż 150 mandatów. Udział prawicowych populistów w rządzie centralnym byłby pierwszym takim przypadkiem od zakończenia dyktatury Franco w połowie lat 70.

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