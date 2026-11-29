Naukowcy pod kierownictwem fizyków z Pennsylvania State University zaproponowali zastosowanie zasady maksymalizacji entropii do przewidywania właściwości czarnej dziury powstającej po połączeniu dwóch takich obiektów. Zaproponowane podejście może umożliwić oszacowanie końcowej masy i spinu — charakterystyki obrotu — bez odtwarzania wszystkich niezwykle złożonych szczegółów zderzenia.

O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Physical Review Letters informuje ScienceDaily. Artykuł został również wybrany jako redakcyjna rekomendacja czasopisma.

Entropia jako wskazówka

Gdy dwie czarne dziury zbliżają się do siebie, łączą się w jeden większy obiekt, a część energii i momentu pędu jest unoszona przez fale grawitacyjne. Następnie nowo powstała czarna dziura emituje fale grawitacyjne, stopniowo przechodząc do stabilnego stanu opisywanego przez jej masę i spin.

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Autorzy pracy przypuszczają, że z uwzględnieniem energii i momentu pędu utraconych za sprawą fal grawitacyjnych końcowy obiekt dąży do stanu o największej entropii. Entropia w fizyce odzwierciedla liczbę możliwych mikroskopowych konfiguracji odpowiadających określonemu ogólnemu stanowi układu.

Sprawdzenie w symulacjach

Naukowcy rozważyli sekwencję hipotetycznych wirujących czarnych dziur, które mogłyby być pozostałościami po połączeniu. Zestawili zmiany masy i momentu pędu układu z parametrami tych możliwych stanów końcowych.

Stan o maksymalnej entropii okazał się zbliżony do wyniku niezależnie uzyskanego za pomocą modelowania numerycznego w ramach ogólnej teorii względności. Według oceny autorów różnica między wynikami wyniosła kilka procent. Badacze nazwali to podejście hipotezą maksymalnej entropii dla łączenia się czarnych dziur. Przypuszczają, że może ono stać się prostszym sposobem opisu takich procesów.

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