Исследователи под руководством физиков Пенсильванского государственного университета предложили применять принцип максимизации энтропии для предсказания свойств черной дыры, образующейся после слияния двух таких объектов. Предложенный подход может позволить оценивать конечную массу и спин — характеристику вращения — без воспроизведения всех чрезвычайно сложных деталей столкновения.

О результатах исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, сообщает ScienceDaily. Статья также была отобрана в качестве редакционной рекомендации журнала.

Энтропия как ориентир

При сближении две черные дыры сливаются в одну более крупную, а часть энергии и углового момента уносится гравитационными волнами. После этого новообразованная черная дыра испускает гравитационные волны, постепенно переходя в стабильное состояние, которое описывается ее массой и спином.

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Авторы работы предполагают, что с учетом энергии и углового момента, утраченных из-за гравитационных волн, конечный объект стремится к состоянию с наибольшей энтропией. Энтропия в физике отражает количество возможных микроскопических конфигураций, соответствующих определенному общему состоянию системы.

Проверка на симуляциях

Ученые рассмотрели последовательность гипотетических вращающихся черных дыр, которые могли бы быть остатками после слияния. Они сопоставили изменения массы и углового момента системы с параметрами этих возможных конечных состояний.

Состояние с максимальной энтропией оказалось близким к результату, независимо полученному с помощью численного моделирования в рамках общей теории относительности. По оценке авторов, разница между результатами составила несколько процентов. Исследователи назвали этот подход гипотезой максимальной энтропии для слияния черных дыр. Они предполагают, что она может стать более простым способом описания таких процессов.

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