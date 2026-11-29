由宾夕法尼亚州立大学物理学家领导的研究人员提出，应用熵最大化原则来预测两个此类天体合并后形成的黑洞性质。这一方法或可在不重现碰撞所有极其复杂细节的情况下，估算最终质量和自旋——旋转的特征。

ScienceDaily 报道了这项发表于《Physical Review Letters》的研究结果。该论文还被选为该期刊的编辑推荐文章。

熵作为指引

在彼此靠近时，两个黑洞会合并为一个更大的天体，而一部分能量和角动量会被引力波带走。此后，新形成的黑洞会发射引力波，逐渐过渡到由其质量和自旋描述的稳定状态。

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论文作者认为，在考虑到通过引力波损失的能量和角动量后，最终天体会趋向于熵最大的状态。物理学中的熵反映了与系统某一特定整体状态相对应的可能微观构型数量。

在模拟中检验

科学家考察了一系列假设的旋转黑洞，它们可能是合并后的残余物。他们将系统质量和角动量的变化与这些可能最终状态的参数进行了比较。

最大熵状态与通过广义相对论框架下的数值模拟独立获得的结果接近。根据作者的估计，结果之间的差异为几个百分点。研究人员将这一方法称为黑洞合并的最大熵假说。他们认为，这可能成为描述此类过程的一种更简单方法。

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