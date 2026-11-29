以色列国防军和美国武装部队在美国举行了联合网络防御军事演习，人工智能技术首次成为其中的关键要素。超过100名来自两国军队相关单位的网络安全专家参加了CyberDome演习，《耶路撒冷邮报》报道。

第十一次CyberDome演习

此次演习是以色列国防军J6局和网络防御局与美国网络司令部举行的第11次联合演习。同时，这是首次在网络防御工具以及参与者需要应对的网络攻击场景中使用人工智能的CyberDome演习。

训练在美国一处专门的网络设施举行。以色列军方表示，参与者演练了多种网络场景，这些场景考虑了过去三年网络空间中的技术和地区变化。目标是加强两国军事机构之间的行动协调。

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用于威胁识别的人工智能

以色列国防军联合网络防御旅负责人、代号“L”的准将表示，过去三年记录了数千次敌人试图扰乱行动流程和关键机密系统运行的行为，但没有一次成功。

他表示，在军事演习期间将人工智能纳入网络防御，旨在扩大专家识别、分析和应对威胁的能力。他还指出，使用人工智能的攻击已经在增强攻击者的能力。

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